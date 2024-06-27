Джошуа хочет сразиться с Фьюри, даже если тот снова проиграет Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) заявил, что хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) независимо от того, победит он или проиграет в матче-реванше с Александром Усиком (22-0, 14 KO).

«Мне уже не важно, выиграет он или проиграет. Я просто хочу с ним драться, это затянулось. Фьюри обманывает многих людей, он не проводит много боев. Он должен заняться этим, прийти и сразиться со мной и перестать тратить мое время.», – сказал Джошуа.

21 сентября Джошуа проведет бой против Даниэля Дюбуа за титул IBF, а 21 Фьюри 21 декабря имеет запланированный реванш с Александром Усиком.

sport.ua