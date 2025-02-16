«Если у вас есть смелость...» Что сказал Дэвис после победы над Беринчиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис и Беринчик

В ночь на 15 февраля на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг).

Американский претендент Кейшон Дэвис (13–0, 9 КО) нокаутировал украинского чемпиона Дениса Беринчика (19–1, 9 КО) и отобрал пояс WBO.

После поединка новоиспеченный обладатель титула прокомментировал эту победу и поделился планами на ближайшее будущее:

«Это было удивительное чувство. У меня никогда не было проблем с неудобными бойцами. Единственное, что доставляло мне немного хлопот, так это то, как он прыгал туда-сюда. По мере того, как шли раунды, я чувствовал себя там более комфортно.

Беринчик меня удивил, так как оказался намного быстрее, чем я думал. Но со временем мне стало легче и в четвертом раунде я нокаутировал украинца.

Любой, у кого есть титул и смелость, может выйти со мной на ринг в следующем поединке. Скажите этим чемпионам, кто угодно может сразится со мной. Есть два чемпиона в этом дивизионе, которые мне интересны. Если у них не хватит смелости выйти против меня, я готов сам подписать контракт и отправить его этим боксерам», – уверен в своих силах Кейшон.

ВИДЕО. Слова Дэвиса после досрочной победы над Беринчиком

sport.ua