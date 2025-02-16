“Я не говорил с врачом”. Тренер Ман Сити – о травме Холанда

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не доиграл матч 25-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0) из-за повреждений. На 85-й минуте норвежец схватился за ногу и сел на газон. На 87-й минуте его заменили Нунешем.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии норвежца:

"Когда он упал, все испугались. Но он с улыбкой покинул поле, а врач не сказал мне ничего плохого, поэтому надеюсь, что с Эрлингом все хорошо. Я не говорил с врачом. Возможно, все не так плохо, как могло бы быть".