Дубай. Элина Свитолина против Анны Калинской в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проведет свой первый матч на турнире WTA 1000 в Дубае. Поединок против “нейтральной” Анны Калинской пройдет четвертым запуском на Центральном корте и начнется не ранее 16:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 16.02.2025): 485/260

Призовые за карьеру: $24,988,263



Дата рождения: 02/12/1998 (26 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 11 (28/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 16.02.2025): 302/182

Призовые за карьеру: $4,300,785

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Элины Свитолиной

H2H: 1-0

2024 | Рим (WTA 1000) | Грунт | R2 | Свитолина 6:3, 6:3

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге

История на турнире

Элина Свитолина – 19/7 | Свитолина десятый раз стартует на соревнованиях в Дубае. В 2017 и 2018 годах она становилась победительницей этого турнира.

Анна Калинская – 7/2 | Калинская третий год подряд выступит на турнире в Дубае. В прошлом году она дошла до финала, где уступила Жасмин Паолини.

Выступления на харде (на 16/02/2025):

Элина Свитолина – 321/156 (5/3 в этом году)

Анна Калинская – 183/107 (3/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking не дает котировок на финальный поединок, поскольку Анна Калинская представляет страну-агрессора.

Однако на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи и сделать ставку на матч Даяны Ястремской, которая также сыграет сегодня.

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дубае)

Элина Свитолина – 5/3

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 1/1 | Доха – R2

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Анна Калинская – 3/4

WTA 1000 – 0/1 | Доха – R1

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R1, Аделаида – R1

WTA 250 – 3/1 | Сингапур – 1/2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – П, В, П, П, В

Анна Калинская – П, П, В, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 46/25 | Свитолина проведет третий матч в этом году против теннисистки из россии. Элина победила на Australian Open Веронику Кудерметова и уступила Анне Блинковой в Линце, прервав серию из девяти побед подряд против теннисисток с российским паспортом.

Анна Калинская – 13/8 | Калинская впервые в этом сезоне сыграет против теннисистки из Украины. В прошлом сезоне она победила Лесю Цуренко (Торонто) и проиграла в матчах против Элины Свитолиной (Рим) и Юлии Стародубцевой (Пекин).

• Элина Свитолина проведет 596-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 382 победы (64%).

• Анна Калинская проведет свой 185-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 92 победы (50%).

• Элина Свитолина проведет 181-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 106 побед (59%).

• Анна Калинская проведет свой 55-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 34 победы (63%).

• Элина Свитолина 165-й раз сыграет против соперницы из топ-20. На счету украинки 75 побед в таких матчах. В этом году Элина проиграла в матчах против Мэдисон Кис (№14) и Джессики Пегулы (№5), а также одержала победу над Жасмин Паолини (№4).

Победительница этого матча получит 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 16 900 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.



btu.org.ua