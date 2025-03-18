Арсенал начнет переговоры по новому контракту с главной звездой команды

Как сообщает журналист Сами Мокбель, "Арсенал" готовится к официальным переговорам с Букайо Сака по новому контракту, поскольку действующее соглашение вингера действует еще два года. Лондонцы стремятся избежать неопределенности вокруг будущего своей звезды и сделают продление контракта с Сака одним из главных приоритетов.

23-летний игрок сборной Англии подписал свой текущий контракт в 2022 году – по информации СМИ, он приносит ему не менее 10 миллионов фунтов в год. Однако соглашение истекает летом 2027 года, и "Арсенал" уже начал подготовку к конкретным переговорам, которые должны активизироваться в ближайшее время.

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Сака – не единственный ключевой игрок, чей контракт истекает в 2027 году. В той же ситуации находятся Уильям Салиба и Габриэль Магальяэш, которые также являются важными фигурами в команде Артеты.

Салиба ранее заявлял, что переговоры по новому соглашению пока не начинались, но отметил, что он очень счастлив и хочет остаться. Магальяеш же уже провел предварительные переговоры о продлении контракта, хотя им также интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Что касается других футболистов, то Томас Парти и Жоржиньо имеют контракты до конца сезона и, вероятно, покинут клуб летом. Леандро Троссар уже вел переговоры о новом соглашении, ведь его действующий контракт действителен до 2026 года.

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