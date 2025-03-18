Стелла: Соперники ещё не показали всего, на что способны

После победы в Мельбурне в McLaren с оптимизмом ждут второй этап сезона в Шанхае. В команде отмечают, что Гран При Китая будет более сложным из-за формата уик-энда со спринтом.

Ландо Норрис: «Здорово приехать на вторую гонку сезона в статусе победителя. Следующий этап пройдёт в Шанхае, и это будет первый в сезоне уик-энд в формате со спринтом.

Мы очень хорошо начали год, но сейчас надо продолжать работать и учиться, чтобы стабильно показывать результаты. Впереди долгий сезон, и мне интересно узнать, каких результатов удастся достигнуть.

В прошлом году мы получили отличную поддержку со стороны китайских болельщиков, и я рад вновь выступить перед ними. Вперёд!»

Оскар Пиастри: «Не могу дождаться возвращения за руль в этот уик-энд. В Мельбурне у меня получилась обнадёживающая неделя, и почти получилось добиться особенного результата. Скорость была действительно многообещающей, что придаёт большую уверенность перед следующими гонками.

В уик-энд со спринтом больше возможностей заработать очки. Я готов атаковать на предстоящем этапе».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После победы в первой гонке сезона мы сразу переключили внимание на Гран При Китая. Нас ждёт первый этап со спринтом в 2025 году, который даёт не только больше возможностей заработать очки, но и приносит дополнительные вызовы, поскольку нужно получить максимум информации о новой машине, а количество тренировок сокращено.

Команда построила быструю машину, благодаря чему мы на конкурентоспособном уровне начали сезон. Ландо и Оскар отлично выступили в Мельбурне, но мы должны твёрдо стоять земле и продолжать учиться, поскольку пока не увидели всего, на что способны соперники. Мы должны вновь максимально выложиться».

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