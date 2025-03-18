Сергей БОГАЧУК: «Ищем достойного соперника, но все от меня прячутся»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук (слева)

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) поделился мнением о потенциальных соперниках, а также признался, что некоторые оппоненты боятся выходить на ринг с ним:

«Я выиграл последний свой бой и считаюсь официальным претендентом на чемпионский титул по версии WBC. Нахожусь среди лидеров в рейтингах других мировых боксерских организаций.

Однако пока никто не хочет со мной боксировать. Мне не дают сражаться за титул. К примеру, я хотел бы взять реванш у Вирджила Ортиса, но его команда подыскивает более слабых оппонентов, хочет более легких боев.

Хотел сразиться с американским чемпионом мира Себастьяном Фундорой, но он и его команда какими-то путями нас обходят. Напомню, у нас с ним раньше должен был состояться бой, но он сорвался. Мы сейчас ищем достойного соперника на следующий поединок. Но все от нас «прячутся»!

Дело в том, что Фундора – чемпион мира сразу по двум версиям. Себастьяна обязали защищать титул сразу две мировые организации. Он выбрал защиту по версии WBO, а по версии WBC это сделает позже. Уже тогда мы будем давить на него, чтобы наш чемпионский бой состоялся. Надо ждать», – рассказал Богачук.

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sport.ua