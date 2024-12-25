Эксперт – о бое Усика: «Он доказал, что разум побеждает мышцы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Спортивный журналист и обозреватель Билл Брэдшоу прокомментировал результат поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри, в котором украинец победил единогласным решением судей:

«В поединке Усика и Фьюри судьи были единогласны – 116:112, а искусственный интеллект оценил бой со счетом 118:112. С этим результатом сложно поспорить. Зрители увидели не такой интересный поединок, как это было в первый раз.

Все были уверены, что Тайсон будет использовать свое преимущество в габаритах, но Усик доказал, что это фактор не имеет значения в поединках с украинцем.

Если посмотреть на результаты встречи Усика и Фьюри, то нужно принять одно – все дебаты относительно победителя больше не имеют никакого смысла.

Сейчас мы живем в мире «а что если бы». Что, если бы у Фьюри был лучший режим тренировок? Что, если бы Фьюри был на пике сил? Что, если бы он сделал больше апперкотов или повысил темп? Бла-бла-бла. Если бы у моей бабушки было колесо, она была бы велосипедом. Усик доказал всем, что в боксе разум побеждает мышцы», – уверен Брэдшоу.

Ранее сообщалось, что Фьюри занял шестое место в рейтинге лучших супертяжеловесов мира.

sport.ua