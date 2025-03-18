Майами. Юлия Стародубцева против Наоми Осаки в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сегодня стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в США. Матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки пройдет вторым запуском на Grandstand (ориентировочное начало в 18:30 по киевскому времени)
Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост:
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 18/03/2025): 116/73
Призовые за карьеру: $822,872
Дата рождения: 16/10/1997 (27 лет)
Место рождения: Осака, Япония
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 7 (2021 – Australian Open; 2020 – US Open; 2019 – Australian Open, Osaka, Beijing; 2018 – Indian Wells, US Open)
Высший рейтинг WTA: 1 (28/01/2019)
Побед/Поражений за карьеру (на 18/03/2025): 293/169
Призовые за карьеру: $22,282,488
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Юлия Стародубцева
QR1: Варвала Лепченко (США) 5:7, 6:1, 6:1
QR2: Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:3
История на турнире
Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые выступает на турнире в Майами.
Наоми Осака – 14/7 | Осака восьмой раз принимает участие на Miami Open. Три года назад японская теннисистка смогла дойти до финала.
Выступления на харде (на 18/03/2025):
Юлия Стародубцева – 67/38 (3/8 в этом году)
Наоми Осака – 216/110 (6/3 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает явной фавориткой матча Наоми Осаку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,20. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 4,75 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
Выступления в сезоне-2025 (без учета турнира в Майами)
Юлия Стародубцева – 1/8
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
WTA 1000 – 0/2 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1
WTA 500 – 1/3 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1
WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1
Наоми Осака – 6/3
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 1000 – 0/1 | Индиан-Уэллс – R1
WTA 250 – 4/1 | Окленд – ФИНАЛ
Последние 5 матчей:
Юлия Стародубцева – В, В, П, П, П
Наоми Осака – П, П, П, В, В
Национальный фактор:
Юлия Стародубцева – 4/1 | Стародубцева все свои предыдущие матчи против японок сыграла на турнирах ITF. В прошлом сезоне украинка одержала три победы в трёх таких встречах.
Наоми Осака – 17/5 | Осака выиграла в пяти предыдущих матчах с представительницами Украины. Два из них состоялись в прошлом году: на турнире в Майами против Элины Свитолиной и на турнире в Риме против Марты Костюк.
• Юлия Стародубцева сыграет 20-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 7 побед (37%).
• Наоми Осака проведет 304-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 195 побед (64%);
• Юлия Стародубцева сыграет 6-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она одержала 4 победы (80%).
• Наоми Осака cыграет 108-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она одержала 64 победы (64%).
Победительница этого матча получит 35 260 долларов призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 760 долларов призовых и 10 рейтинговых очков
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