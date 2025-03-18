Майами. Юлия Стародубцева против Наоми Осаки в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сегодня стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в США. Матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки пройдет вторым запуском на Grandstand (ориентировочное начало в 18:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 18/03/2025): 116/73

Призовые за карьеру: $822,872



Дата рождения: 16/10/1997 (27 лет)

Место рождения: Осака, Япония

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2021 – Australian Open; 2020 – US Open; 2019 – Australian Open, Osaka, Beijing; 2018 – Indian Wells, US Open)

Высший рейтинг WTA: 1 (28/01/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 18/03/2025): 293/169

Призовые за карьеру: $22,282,488

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Варвала Лепченко (США) 5:7, 6:1, 6:1

QR2: Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:3

История на турнире

Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые выступает на турнире в Майами.

Наоми Осака – 14/7 | Осака восьмой раз принимает участие на Miami Open. Три года назад японская теннисистка смогла дойти до финала.

Выступления на харде (на 18/03/2025):

Юлия Стародубцева – 67/38 (3/8 в этом году)

Наоми Осака – 216/110 (6/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Наоми Осаку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,20. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 4,75 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Выступления в сезоне-2025 (без учета турнира в Майами)

Юлия Стародубцева – 1/8

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/2 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1

WTA 500 – 1/3 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1

WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1

Наоми Осака – 6/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 0/1 | Индиан-Уэллс – R1

WTA 250 – 4/1 | Окленд – ФИНАЛ

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, В, П, П, П

Наоми Осака – П, П, П, В, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 4/1 | Стародубцева все свои предыдущие матчи против японок сыграла на турнирах ITF. В прошлом сезоне украинка одержала три победы в трёх таких встречах.

Наоми Осака – 17/5 | Осака выиграла в пяти предыдущих матчах с представительницами Украины. Два из них состоялись в прошлом году: на турнире в Майами против Элины Свитолиной и на турнире в Риме против Марты Костюк.

• Юлия Стародубцева сыграет 20-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 7 побед (37%).

• Наоми Осака проведет 304-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 195 побед (64%);

• Юлия Стародубцева сыграет 6-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она одержала 4 победы (80%).

• Наоми Осака cыграет 108-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она одержала 64 победы (64%).

Победительница этого матча получит 35 260 долларов призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 760 долларов призовых и 10 рейтинговых очков

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