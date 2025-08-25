Украинцы на турнирах ITF 25 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
15:30 | Анастасия Фирман (Украина, 13) – Ханна Янковская (Польша, WC)
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
11:00 | Анна Каширина (Украина) – Мишель Джанчагирова (Азербайджан, 13)
15:30 | Мария Берген (Украина, 10) – Севиль Юлдашева (Узбекистан, WC)
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
12:30 | Тимофей Милованов (Украина) – Вильям Бартрам (Канада, 15)
12:30 | Иван Кременчуцкий (Украина, 11) – Миха Байжель (Словения)
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
11:30 | Александра Предыбайло (Украина) – Александра Ирина Ангел (Румыния, 13)
13:00 | Мария Емшанова (Украина) – Мара Гаэ (Румыния, 5/WC)
13:00 | Мария Дробышева (Украина) – Канако Морисаки (Япония, 7)
14:30 | Ева Галиевская (Украина) – Виктория Мунтян (Франция, 10/WC)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Дарья Есипчук (Украина, 1) – Мия Чудейова (Словакия, 16)
11:30 | Полина Исакова (Украина) – Яника Куси Алзагарай (Аргентина)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
10:00 | Артем Худа (Украина) – Влад Андрей Данчу (Румыния, 8)
11:00 | Антон Марченко (Украина) – Владимир Игнатик (-, 13)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
13:30 | Александр Пономарь (Украина, 14) – Габриэль Вьен (Австрия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
11:00 | Андрей Порицкий (Украина, 7) – Данэль Биен (Чехия)
12:30 | Максим Хливнюк (Украина) – Альфредо Кассо (США, 12)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Алеся Рева (Украина, 1) – Томириз Муссина (Казахстан)