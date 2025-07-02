Уимблдон. Третья ракетка мира Зверев покидает турнир после первого круга, Фритц ушел от поражения, уступая 0-2 по сетам

На Уимблдоне были доиграны матчи первого игрового дня, которые перенесли из-за темноты



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия, 3) 7:6(3), 6:7(8), 6:3, 6:7(5), 6:4

Тэйлор Фритц (США, 5) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:7(6), 6:7(8), 6:4, 7:6(6), 6:4

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия) 7:6(4), 7:6(5), 6:4

Синтаро Мотидзуки (Япония, Q)﻿ – Джулио Дзеппьери (Италия, Q) 2:6, 3:6, 6:3, 7:6(6), 7:5

• Артур Риндеркнех впервые в карьере сумел обыграть теннисиста топ-5, прервав серию из семи поражений в таких матчах. Французский теннисист второй раз в карьере (впервые в прошлом году) прошел во второй круг на Уимблдоне и дальше сыграет против чилийца Кристиана Гарина (№110 АТР). Александр Зверев в этом году лишь в третий раз уступил игроку, не входящему в топ-50, и это произошло на трех разных покрытиях: на грунте в Рио-де-Жанейро против Франсиско Комесаньи и в Акапулько на харде против Лернера Тьена. Также это лишь пятое поражение Зверева на старте «мэйджоров» и первое с 2019 года, когда он уступил в первом круге также на Уимблдоне.

• Тэйлор Фритц четвертый раз в карьере и второй раз на Уимблдоне отыгрался уступая 0-2 по сетам. Напомним, что вчера американец успед сравнять счет в матче, а сегодня выиграл решающий сет. Во втором круге Фритц встретится с канадским теннисистом Габриэлем Диалло.

btu.org.ua