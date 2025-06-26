“Трудно будет считать победителей официальными чемпионами”. Первая ракетка Франции – о новом формате, который ввели в миксте на US Open-2025

Первая ракетка Франции в паре и победитель Ролан Гаррос-2024 в миксте Эдуард Роже-Васслен высказался о новом формате US Open в смешанном парном разряде



“Никто не был проинформирован, и это самое страшное. Лично я узнал об этом за неделю до того, как это появилось в СМИ, из внутреннего сообщения.

То, что люди хотели бы смотреть игру Карлоса Алькараса, а не мою, это очевидно. Но форма, в которой это сделано, немного шокирует. Мораль, опять же, заключается в том, что турниры Grand Slam делают все, что хотят. Для большинства людей изменение правил в миксте, возможно, не является очень серьезным. Но что будет следующим шагом?

Соревнование будет «веселым», но оно будет разыграно в расслабленной атмосфере, как «Tie Break Tens» перед турниром в Индиан-Уэллс. Конечно, участники будут пытаться выиграть, но они также не будут рисковать, чтобы не измотать себя за несколько дней до турнира в одиночном разряде. И все же, в конечном итоге, победители получат официальный титул чемпионов US Open в смешанном парном разряде. Только вот трудно будет считать их таковыми…

Нет смысла проводить соревнования, не позволяя играть всем, а точнее, не позволяя всем равноправно зарегистрироваться. Жаль, потому что я бы очень хотел, чтобы мне дали возможность сыграть против Алькараса и Радукану. Но, если я не смогу убедить Коко Гауфф играть со мной в дуэте, и в этом случае я, возможно, буду иметь шанс получить wild card, мне даже не дают такой возможности. Возможно, лучшим вариантом было бы «смешать» двоих: тех, кто специализируется на паре, и «звезд»”.



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