Расселл: Здесь наша машина будет не так хороша

Две недели назад гонщик Mercedes Джордж Расселл выиграл гонку в Канаде, но в Австрии не испытывает особенного оптимизма…

Джордж Расселл: «Я думаю, что результат в Канаде был скорее исключением из правил. В прошлом году я стартовал с поула в Монреале и должен был выиграть гонку. Тогда не получилось, сейчас удалось, но в этот уик-энд нас ждёт другая гонка в других условиях.

Наша машина показывает отличные результаты, когда шины не перегреваются, то есть на трассах с медленными поворотами, гладким асфальтом и при прохладной погоде. Но в Шпильберге условия скорее противоположные – это быстрая трасса, нас ждёт жаркий уик-энд, и наша машина здесь будет не так хороша.

Протест Red Bull в Канаде. Думаю, за подачу протестов с команд нужно брать больший залог, чем сейчас. 2000 евро ничего не значат. Если бы речь шла о шестизначной сумме, они бы дважды подумали.

Залог возвращается, когда вы выигрываете протест, иначе вы просто теряете эти деньги. В той ситуации было совершенно ясно, что никакого штрафа не будет. Лично я считаю, что они хотели атаковать первыми на случай, если Макса оштрафуют за то, что он обогнал меня за автомобилем безопасности».

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