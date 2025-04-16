В Mercedes предлагают Расселлу новый контракт

Контракт Джорджа Расселла с Mercedes истекает в конце 2025 года. В Сузуке в начале апреля гонщик выразил уверенность, что продолжит сотрудничество с командой, а теперь британской прессе стало известно, какое предложение поступило Джорджу от Mercedes.

Команда предлагает Расселлу новый двухлетний контракт с опционом продления на третий год. По новому соглашению зарплата гонщика составит $30 миллионов долларов в год.

По действующему контракту Джордж получает $15 миллионов за сезон. В случае если его зарплата удвоится, Расселл войдёт в тройку самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1, уступая только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену.

Официально команды и гонщики никогда не комментируют размер зарплаты.

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