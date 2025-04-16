«Усик его разберет». Известный тренер уверен, что украинец одолеет Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

12 апреля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния известный украинский тренер, экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мнением о предстоящем поединке:

– Александр Усик недавно заявил, что хочет провести два поединка и завершить карьеру. Как считаете, сможет ли он удержать свои пояса?

– Думаю ему удастся удержать пояса. Возможно, у него цель – уйти непобежденным, ведь это мало кому удавалось. Видимо, он проведет 1–2 боя, снова станет абсолютным чемпионом и завершит карьеру.

– Какой ваш прогноз на возможный бой между Усиком и Дюбуа?

– Ну конечно я считаю, что Александр победит. Думаю, что британец стал несколько лучше, но не настолько, чтобы победить Усика и я уверен, что Саша его снова разберет.

– Кроме Дюбуа, украинца на бой также вызвал Джозеф Паркер. Австралиец не будет иметь шансов в бою против Александра?

– Трудно сказать, это супертяжелая категория и здесь все ребята с ударом. Думаю, Усик все-таки разберет Паркера, но все возможно и я бы не стал говорить о том, что Паркер не будет иметь вообще шансов, – сказал Сенченко.

Усик провел последний поединок в декабре прошлого года – в Эр-Рияде одолел британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Дюбуа в сентябре 2024 года нокаутировал в пятом раунде соотечественника Энтони Джошуа.

sport.ua