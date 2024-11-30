«Я не вижу, как он его побьет». Легенда – о победителе 2 боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Усик победит в реванше, я просто не вижу, как Тайсон может его побить. Ему не удастся нокаутировать Александра. Усик – это тот боксер, который никогда не показывал свои слабости. Он не был на канвасе, не имел рассечений», – отметил Маккензи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua