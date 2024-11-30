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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 30 ноября и 1 декабря: «Рейнджерс» — «Монреаль», «Флорида» — «Каролина» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 30 ноября и 1 декабря: «Рейнджерс» — «Монреаль», «Флорида» — «Каролина» и другие матчи

Сергей Бобровский. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

30 ноября, суббота

21.00 (мск) «Рейнджерс» — «Монреаль»

01 декабря, воскресенье

00.00 «Флорида» — «Каролина»

03.00 «Лос-Анджелес» — «Оттава»

03.00 «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

03.00 «Питтсбург» — «Калгари»

03.00 «Сент-Луис» — «Филадельфия»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Торонто»

03.30 «Айлендерс» — «Баффало»

04.00 «Миннесота» — «Нэшвилл»

06.00 «Колорадо» — «Эдмонтон»

06.00 «Сиэтл» — «Сан-Хосе»

06.00 «Вегас» — «Юта»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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