НХЛ, расписание и результаты 30 ноября и 1 декабря: «Рейнджерс» — «Монреаль», «Флорида» — «Каролина» и другие матчи

Сергей Бобровский. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
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30 ноября, суббота
21.00 (мск) «Рейнджерс» — «Монреаль»
01 декабря, воскресенье
00.00 «Флорида» — «Каролина»
03.00 «Лос-Анджелес» — «Оттава»
03.00 «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
03.00 «Питтсбург» — «Калгари»
03.00 «Сент-Луис» — «Филадельфия»
03.00 «Тампа-Бэй» — «Торонто»
03.30 «Айлендерс» — «Баффало»
04.00 «Миннесота» — «Нэшвилл»
06.00 «Колорадо» — «Эдмонтон»
06.00 «Сиэтл» — «Сан-Хосе»
06.00 «Вегас» — «Юта»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25