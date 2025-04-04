Кейл Макар вошел в десятку бомбардирского рейтинга НХЛ

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В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш», одни из фаворитов сезона, переиграли на выезде «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 7:3.

26-летний канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар переписал в этом матче личные бомбардирские рекорды, забив гол и отдав две результативные передачи.

Макар стал девятым защитником в истории лиги, которому удалось забросить 30+ шайб за сезон, а также первым, начиная с сезона 2008/09.

Кейл Макар повторил свой индивидуальный рекорд по набранным очкам в регулярном чемпионате, которых теперь у канадца 90, что позволяет ему находиться в десятке лучших бомбардиров.

sport.ua