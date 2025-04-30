ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии

На чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A состоялись два матча третьего игрового дня.
Первый набранный пункт есть у Японии, которая в напряженном противостоянии уступила Великобритании со счетом 4:5 в овертайме.
А вот Польша в основное время проиграла Италии 1:4, потерпев первое поражение на турнире. Италия набрала 7 очков и вышла на первую позицию.
У Польши и Великобритании по шесть пунктов.
Сборная Украины свой третий матч начнет в 19:30, соперником будет сборная Румынии, которая принимает турнир. Украинская команда имеет 3 очка, у Румынии 1 балл.
По итогам ЧМ две лучшие команды выйдут в элиту, последняя сборная вылетит в Дивизион 1B.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A
Великобритания – Япония 5:4 в овертайме
Польша – Италия 1:4
Украина – Румыния. Начало в 19:30
ЧМ по хоккею. Украина – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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