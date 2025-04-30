Мадрид. Гауфф победила “нейтральную” Андрееву и встретится со Швёнтек в полуфинале

Коко Гауфф продолжает борьбу за титул на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 4) – Мирра Андреева (-, 7) 7:5, 6:1

Американская теннисистка выиграла третий из трех сыгранных матчей против Андреевой, с которой встречалась в 2023 году на Ролан Гаррос и US Open. В первом сете Гауфф отыграла два матчбола соперницы.

Коко Гауфф записала в свой актив 25-ю в карьере победу над представительницей топ-10 и стала самой юной теннисисткой с таким достижением с 2008 года, когда такое удалось сербке Ане Иванович.

Гауфф девятый раз вышла в полуфинал на турнире WTA 1000 и попробует третий раз пробиться в финал. Соперницей американки будет Ига Швёнтек, которую она обыграла в январе в рамках командного турнира United Cup. Для теннисисток это будет 15-я встреча в рамках Тура, и полька одержала 11 побед в предыдущих матчах против Гауфф.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua