Уитли: В работе руководителя команды есть свои плюсы

Джонатан Уитли после почти двух десятилетий сотрудничества с Red Bull Racing перешёл в заводской проект Audi и возглавил команду Sauber, которая пока ещё называется по-старому. Это весьма серьёзные перемены в карьере и жизни 57-летнего британца, ведь ему пришлось переехать в Швейцарию.

Принимая участие в подкасте Beyond The Grid официального сайта чемпионата, Уитли объяснил, почему решился на такой шаг. Но для начала стоит напомнить, что он работает в Формуле 1 уже больше тридцати лет: в 90-х Джонатан начинал с должности механика команды Benetton, затем в 2000-х стал главным механиком, когда на базе этой команды создавалась заводская Renault F1, а с 2010 года работал в Red Bull и дошёл уровня спортивного директора.

Джонатан Уитли: «Мы с женой перебрались в Швейцарию больше месяца назад, это прекрасная страна, и нам здесь нравится. В коллективе меня приняли очень тепло, здесь все в восторге от открывающихся перспектив, ведь Sauber так долго была относительно небольшой командой, но теперь превращается в заводской проект Audi.

Разумеется, отличия от Red Bull Racing очень велики – я вспоминаю свои впечатления, датированные 2006 годом, когда я перешёл из Renault F1 в Red Bull. В том числе велика разница в инфраструктуре, но у команды очень большие и смелые планы по её расширению.

Должен сказать, что главная трудность сейчас в том, что сотрудников становится всё больше, поэтому места на базе в Хинвиле всё меньше, и многим людям приходится тесниться в маленьких помещениях. Но планы по расширению базы уже составлены, и, например, я переезжаю в другой офис, который находится в другом здании.

Когда начнётся строительство, для всех это станет ещё одним из признаков будущих перемен и позитивно скажется на общем боевом настрое… Я черпаю энергию в коллективе, когда он буквально бурлит, когда в нём рождаются творческие идеи, и моя работа как руководителя команды заключается в том, чтобы помочь людям осуществить их мечты, направлять их на этом долгом и непростом пути.

Сейчас мы переживаем переходный период, когда маленькая команда трансформируется в большую, и здесь необходима особая стратегия, потому что в ближайшие три-пять лет команда команда неизбежно столкнётся с различными сложностями, к которым она пока не готова. Моя задача ещё и в том, чтобы её к этому подготовить.

Конечно, хочется по возможности ускорить этот процесс, и здесь мы действуем вместе с Маттиа Бинотто, с которым нас объединяет общее видение. Мы знакомы давно, с 2006 года, когда на машинах Red Bull стояли двигатели Ferrari, и мы уже тогда прекрасно поладили.

Сейчас в нашем проекте у него очень важная роль, он в целом отвечает за интеграцию шасси и силовой установки, т.е. за создание будущей гоночной машины Audi для Формулы 1. Я же занимаюсь организацией всех процессов на базе команды, отвечаю за работу гоночной бригады, а также общаюсь с коммерческими партнёрами команды…

Должен сказать, что у меня была возможность продолжить карьеру в Великобритании, я получал разные предложения, но ни одно из них даже сравниться не может с проектом создания заводской команды Audi в Формуле 1. Я в восторге от того, что сейчас занимаюсь именно этим, и в работе руководителя команды есть свои плюсы!

Например, в самый первый день в Хинвиле я получил возможность сесть за руль машины, о которой мечтал с юности – я прокатился на легендарной раллийной Audi Quattro! (на таких машинах заводская команда Audi выступала в чемпионате мира по ралли в первой половине 80-х)

Забавно, что когда я позвонил в гоночное подразделение Audi и спросил, возможно ли это, мне сказали: «Ну, конечно! Вы какой цвет предпочитаете? Есть машины чёрного, зелёного, коричневого, красного и белого цветов…» И я выбрал белый!..»

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