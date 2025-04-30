Франковск-Прикарпатье обыграл ИнтерХим и стал чемпионом женской Суперлиги по баскетболу

Клуб из Ивано-Франковска выиграл Суперлигу в третий раз в истории и третий раз подряд

Франковск-Прикарпатье во втором матче финальной серии женской Суперлиги обыграл одесский ИнтерХим СДЮСШОР им. Литвака Б.Д. (62:52) и оформил завоевание чемпионского титула.

На большой перерыв Франковск-Прикарпатье уходил с отрывом в пять очков, однако в течение третьей десятиминутки одесситкам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперед на семь баллов.

Решающим отрезком матча стала вторая половина последней четверти. Франковску-Прикарпатье удалось сделать рывок со счетом 12:0, что предопределило исход противостояния.

В составе клуба из Ивано-Франковска дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов собрала Оксана Моллова, а у ИнтерХима самой результативной на паркете была Кристина Панькина, на счету которой 17 баллов.

Франковск-Прикарпатье выиграл женскую Суперлигу в третий раз в истории и третий раз подряд. Напомним, что в финальной серии прошлого сезона он оказался сильнее Киев-Баскета.

Баскетбол. Женская Суперлига 2024/25. Финал

ІнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д. — Франковск-Прикарпатье 52:62 (12:14, 15:18, 17:10, 8:20)

ІнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.: Бондарюк 7 + 12 подборов, Самбурская 13, Батурина 5 + 8 подборов, Мусиенко 2, Панькина 17 + 7 подборов – старт; Сугак 4 + 6 подборов, Бакал 4, Туровцева 0, Таюнда 0, Фурсова 0, Глухова 0

Франковск-Прикарпатье: Лапхан 0, Моллова 18 + 14 подборов, Бескоровайная 0 + 6 подборов, Алексейчик 11 + 7 подборов, Ляшко 18 – старт; Панчук 13, Кучеренок 2, Бугаева 0

Счет в серии — 0:2

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