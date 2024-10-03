Лучшим игроком встречи стал Алексей Соловьев, оформивший дабл-дабл

БК Ровно уверенно победил Прикарпатье-Говерлу в первом матче Суперлиги Favbet-2024/25 — 84:65. Напомним, стартовый бабл нового сезона проходит в Киеве в Дворце спорта «Венето-Спорт».

Ровненцы со старта обозначили преимущество, выиграв первую четверть с перевесом в девять очков. Дальше команда Михаила Переверзия увеличивала разрыв, и лишь в последней четверти позволила себе сбавить темп.

Лучшим игроком встречи стал Алексей Соловьев, оформивший дабл-дабл (25 очков и 11 подборов). У Прикарпатья-Говерлы самым результативным был Сергей Старцев, на счету которого 18 очков.

Команды проведут свои следующие матчи 4 октября. Прикарпатье-Говерла сыграет со Старым Луцком, БК Ровно встретится с Киев-Баскетом.

Суперлига Favbet-2024/25. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Ровно-ОШВСМ — 65:84 (13:22, 18:21, 14:21, 20:20)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (4+5 подборов + 4 передачи), Старцев (18+6 подборов), Дроздов (2), Морозов (16+6 подборов), Кузнецов (6+8 подборов), Стародуб (11), Иванов (6), Марков (2)

Ровно-ОШВСМ: Фуллер (8), Браун (11+8 подборов), Соловьев (25+11 подборов + 5 перехватов), Мочалов (11+5 передач), Головчик (11), Бизли (12), Гарбар (6)

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