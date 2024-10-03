В FIA два руководителя оставили свои посты

Два высокопоставленных чиновника, занимавших руководящие посты в FIA, ушли из федерации.

Речь идёт о Люке Скиппере, который два года занимал должность директора по внешним связям и работе с общественностью, и о Джейкобе Бангсгаарде, генеральном секретаре подразделения FIA по мобильности. Оба уволились, поскольку получили предложения о работе от других компаний.

В FIA не выпустили заявление в связи с уходом Скиппера и Бангсгаарда, но официальный представитель федерации подтвердил, что они действительно оставили свои должности.

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