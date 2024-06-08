На машину Ферстаппена вернули старую силовую установку

Мы уже приводили слова консультанта Red Bull Хельмута Марка о том, что силовая установка, с которой в пятницу возникли проблемы у Макса Ферстаппена, была старой. Однако по информации Auto Motor und Sport это не так.

Немецкое издание утверждает, что на машине Макса отказал мотор-генератор MGU-K из новой, третьей по счёту силовой установки. Поменять проблемный мотор-генератор в условиях гоночной трассы оказалось слишком проблематично, поэтому в Red Bull Racing решили вернуть на машину Макса старую, вторую по счёту, силовую установку.

Третья силовая установка будет отправлена на базу, где продолжится дальнейшее выяснение причин поломки.

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