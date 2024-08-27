Вольфф: Я уверен, что нам по силам отыграться уже в Монце

Тото Вольфф не скрывает, что недоволен результатами команды на предыдущем этапе, но уверен, что уже в Монце Mercedes сможет отыграться. Кроме того, в пятницу за рулём машины Джорджа Расселла свою первую тренировку в Формуле 1 проведёт Кими Антонелли, и это тоже станет для всех интересным опытом.

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes: «Итоги уик-энда в Зандфорте нас расстроили. Мы выступили хуже, чем рассчитывали. Льюис уверенно провёл гонку и смог заработать очки, но не так много, поскольку по итогам квалификации стартовал с далёкой позиции.

У Джорджа были проблемы из-за деградации резины, поэтому ему не хватало темпа, чтобы бороться за места в первой шестёрке. Команда уже анализирует всю собранную информацию, стараясь понять, из-за чего это произошло.

Хотя перерыв между гонкам короткий, у нас есть возможность отыграться уже в Монце. Я уверен, что это нам по силам. Итальянская трасса очень отличается от Зандфорта, и скорости в этом году, вероятно, только возрастут после изменений, которые там произошли. Кроме того, мы ещё должны понять, какой эффект произведёт новое асфальтовое покрытие.

Монца – это всегда очень интересное испытание для команд и гонщиков, и мы уже в предвкушении. Благодаря страстным итальянским болельщикам атмосфера там всегда особенная. Это ещё сильнее будет ощущаться, когда Кими Антонелли будет пилотировать машину Джорджа на первой тренировке в пятницу.

Кими с 12-летнего возраста входил в нашу молодёжную программу, и сейчас для него и для всей команды настал волнующий момент. Я уверен, что ему понравится пилотировать на домашней трассе перед трибунами, заполненными итальянскими болельщиками, но и они будут рады видеть на трассе молодого и талантливого соотечественника.

Мы с нетерпением ждём, что утром в пятницу Кими займёт место в кокпите W15 и внесёт свой вклад в работу команды в первый день уик-энда в Монце».

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