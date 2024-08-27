Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал лучшего боксера в истории. Тони выделил бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса.

«Я сказал бы, что величайший боксер всех времен – это Рой Джонс, а лучший человек, который когда-либо боксировал – это Мухаммед Али. Люди никогда не поймут, почему Джонс – лучший боксер всех времен! Если бы он ушел на пенсию вовремя, этот вопрос даже бы не возникал!», – сказал Беллью.

Ранее Беллью рассказал, почему Уайлдера нельзя считать боксером мирового уровня.

sport.ua