Квалификация ЛЧ. Галатасарай – Янг Бойз 0:1 (первый матч – 2:3). Пижоны лежат

Не звезды, а сбитые летчики…

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Как и ожидалось, наставник турецкой команды Окан Бурук на этот раз не оставил на скамейке запасных Батшуайи. Автор дубля в Берне вышел с первых минут в паре с Икарди. При этом на скамейку присел Мертенс.

Но честно говоря, это не дало своих плодов, от слова совсем. По аналогии с первым матчем, именно швейцарцы выглядели активнее по игре и значительно креативнее в контексте подходов к вражеским воротам. 0:4 по ударам в створ – о чем-то говорят (обо всем). "Галатасараю" не помогали даже домашние трибуны. Безыдейность и апатичность – вот и все, что можно было увидеть от "львов" в первые 45 минут.

К счастью, хозяев все время выручал Муслера. Опытный уругваец демонстрировал отличную реакцию и игру на линии. Апофеозом первой половины поединка в Стамбуле стал забитый мяч Колли. Однако, норвежский арбитр встречи Эспен Эскос отменил взятие ворот из-за офсайда.

Во втором тайме чемпиону Турции позарез нужно было прибавлять. Первой жертвой замен Бурука стал Зиеш, однако свежие футболисты особо картину не меняли. Да, общий темп вырос и закипели эмоции. Но где были моменты?!

"Янг Бойз" действовал интереснее и прекрасно держал оборону. Все, на что сподобился "Галатасарай", так это устроить потасовку в концовке. Мощное достижение, ничего не скажешь. Имея в составе таких звезд, не проходить такой "Янг Бойз", который за первые 5 туров национального первенства набрал лишь 2 зачетных балла… Хотя, возможно, они все давно уже не звезды, а просто сбитые летчики…

Более того, практически в конце встречи забить финальный гвоздь в гроб турок успел вышедший на замену Виржиньюс. Уже вышеупомянутый Муслера не удержался с эмоциями и увидел перед собой красный свет. 38 лет человеку, на секунду. Однако, кого это уже интересовало. Вопрос риторический.

Швейцарцы шагают в основной этап Лиги чемпионов. Ну а, турки продолжают свою негативную тенденцию: "Галатасарай" ни разу за последние 17 лет не проходил дальше в еврокубках, когда проигрывал первый матч.

Ответный матч заключительного раунда плей-офф квалификации ЛЧ

Вторник, 26-е августа

Стамбул, "Рамс Парк"

"Галатасарай" – "Янг Бойз" 0:1

Первый матч – 2:3

Гол: Виржиньюс 87

"Галатасарай": Муслера, Айхан, Кьон (Йелерт 46), Нельссон, Актюркоглу (Гювенч 89), Сара (Демирбай 69), Торрейра, Зиеш (Кутлу 46), Йилмаз, Икарди, Батшуайи (Мертенс 76).

Главный тренер: Окан Бурук.

"Янг Бойз": Келлер, Мохамед, Камара, Блум, Хаджам (Адам 69), Зукру, Лаупер, Угринич (Малеш 80), Колли (Чайва 80), Ганвула (Иттен 77), Ньяссе, Монтейро (Виржиньюс 69).

Главный тренер: Патрик Рахмен.

Предупреждения: Ганвула 35, Нельссон 38, Икарди 75, Айхан 84, Малеш 84, Виржиньюс 90.

Удаление: Муслера 88.

Арбитр: Эспен Эскос (Норвегия).

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