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Футбол

90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы

К сожалению, хорошего мало

90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отыграл 90 минут в матче 35-го тура АПЛ с "Астон Виллой". На компенсированное арбитром время вместо Мудрика вышел Чезаре Касадеи.

    В этой игре Михаил отдал 78% точных передач, 1 лонгбол, 5 раз шел в дриблинг (дважды успешно), выиграл 3 единоборства из 8-ми, сфолил (на желтую карточку), заработал нарушения на себе и дважды неточно бил по воротам.

    Статистически-аналитические порталы поставили Мудрику одни из самых низких оценок среди футболистов "Челси". От WhoScored полузащитник имеет 6,4 балла, а от Sofascore – 6,8.

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    • В текущем сезоне украинец провел за лондонцев 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

    www.ua-football.com

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