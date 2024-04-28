Мадрид. Надаль взял реванш у де Минора и сыграет в третьем круге домашнего «Мастерса»

Рафаэль Надаль одержал вторую победу на турнире ATP Masters 1000 в столице Испании

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, PR) — Алекс де Минор (Австралия, 10) 7:6(6), 6:3

В первом сете теннисисты сделали по два брейка и в итоге добрались до тай-брейка, на котором Надаль лидировал 6-2, но в итоге завершил его лишь с пятого сетбола. Во второй партии Надаля выиграл две подачи де Минора, не позволив тому добраться до брейк-поинтов.

Рафаэль Надаль взял реванш у Алекса де Минора за поражение в Барселоне на прошлой неделе и увеличил свое преимущество в очном противостоянии — 4:2. Испанец впервые с ATP Finals-2022 одержал победу над соперником из топ-20 и первую такую победу на грунте, после выигрыша титула на Ролан Гаррос-2022.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Рафаэль Надаль сыграет против 91-й ракетки мира аргентинца Педро Качина, который сегодня был сильнее Фрэнсиса Тиафо (7:6, 3:6, 6:4)

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