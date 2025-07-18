Слияние Металлиста и Металлиста 1925 возможно?

Харьков давно считается одним из центров украинского футбола, и в этом городе исторически сложилось сразу две команды с почти идентичными названиями: «Металлист» и «Металлист 1925». Оба клуба представляют одну футбольную школу и имеют общую базу болельщиков, но функционируют как независимые юридические лица с разными владельцами и структурами управления. Вопрос о возможном слиянии этих двух коллективов периодически поднимается в прессе и фанатских кругах, особенно на фоне непростой экономической ситуации в украинском футболе. В этой статье euro.com.ua рассмотрит, насколько реально объединение «Металлиста» и «Металлиста 1925», что может этому способствовать или помешать, а также какие плюсы и минусы сулит такое решение.

Юридический и организационный статус клубов

На сегодняшний день «Металлист» и «Металлист 1925» существуют как самостоятельные футбольные клубы с разными регистрациями, бюджетами и управленческими структурами. Нынешний «Металлист» был воссоздан после банкротства прежнего одноименного клуба и связан с известным харьковским бизнесменом Александром Ярославским. В свою очередь, «Металлист 1925» возник в 2016 году на волне народной инициативы после “отжима” и повторного банкротства основной команды из-за действий Курченко. Клуб стремительно поднялся в профессиональный футбол.

Слияние таких клубов требует сложных юридических процедур, включая объединение учредителей, лицензий и финансовой отчётности. Важно учитывать, что даже названия команд принадлежат разным правовым субъектам.

Финансовые и спортивные аспекты объединения

Объединение двух команд могло бы стать выходом из сложной финансовой ситуации для обоих проектов. Например, расходы на содержание двух отдельных составов, тренерских штабов и инфраструктуры сегодня достаточно велики для каждого клуба. Слияние позволило бы оптимизировать расходы, сконцентрировать ресурсы и усилия на развитии одной сильной команды. Вместе с тем существуют риски, такие как возможный конфликт интересов между инвесторами и руководством. Не исключено и сопротивление со стороны части болельщиков, которые уже выбрали одну из команд и не готовы поддерживать объединённый проект.

Как отреагируют болельщики

В Харькове сложилась уникальная ситуация, когда одна футбольная аудитория фактически разделена между двумя клубами с почти идентичными названиями и цветами. Слияние команд наверняка вызовет бурную дискуссию среди фанатов обеих сторон. Для одних это будет логичным шагом ради сохранения и укрепления харьковского футбола, для других — предательством традиций и клубной идентичности. Вероятны даже протесты, как это уже бывало в мировой футбольной практике при слиянии клубов. Важно учитывать, что объединение не может быть просто техническим процессом: необходимо тщательно продумать ребрендинг, название и новый фирменный стиль команды.

Примеры слияний в мировом футболе

В истории мирового футбола уже были случаи, когда два или более клуба объединялись в один. Например:

Пари Сен-Жермен (Франция) был создан в 1970 году путём слияния Paris FC и Stade Saint-Germain.

Дженоа и Сампдория в Италии также имели предложения о слиянии, но оно не состоялось из-за фанатского сопротивления.

В Украине схожая ситуация наблюдалась с клубами «Карпаты» Львов и «Карпаты-2», но формального слияния не произошло.

Эти примеры показывают, что слияние возможно, но далеко не всегда воспринимается положительно общественностью и требует грамотной коммуникации со всеми сторонами процесса.

Возможно ли слияние и кому это нужно

На данный момент слияние «Металлиста» и «Металлиста 1925» остаётся теоретическим вопросом. Стороны официально не объявляли о намерении объединяться, хотя такие разговоры периодически появляются в прессе. С практической точки зрения, объединение могло бы принести пользу харьковскому футболу и болельщикам, создав одну сильную команду. Но для этого нужно учесть интересы инвесторов, юридические аспекты и реакцию фанатов. Окончательное решение зависит от переговоров владельцев клубов и позиции городской администрации Харькова.

Напомним, мы также писали о том, когда пройдет финал Кубка Украины по футболу.