Примера. Бетис – Осасуна 2:0. Уверенная победа на классе

Старт матча был за "Бетисом", который больше владел мячом и комбинировал на чужой половине поля. Гости при этом достаточно высоко прессинговали. Первый опасный момент создали хозяева, но удар Эззальзули заблокировали защитники. Антони сыграл на добивании, но мяч полетел мимо левой стойки.

Достаточно быстро севильцы повели в счете. Защитники гостей обрезались в собственной штрафной и Эззальзули замкнул прострел Кучо с правого фланга. 1:0.

После забитого гола команда Пеллегрини продолжала атаковать. Кучо пробил с границы штрафной, но его удар по центру ворот оказался слишком слабым и Эррера легко с ним справился.

Кучо после передачи Форнальса одним касанием обработал мяч на грани штрафной и закрутил кожаного в правый нижний угол ворот Эрреры. 2:0.

"Осасуна" пробудилась только после второго пропущенного гола. Мог сократить отрыв в счете Будимир, откликнувшийся на прострел с фланга в штрафную, но пробил головой рядом с левой стойкой. Еще несколько стандартов и позиционные атаки гостям ничего не принесли. Так что после первого тайма закономерно побеждал "Бетис".

На второй тайм "Осасуна" вышла настроенной дать бой и сразу начала атаковать. Анте Будимир лишился опеки защитников в штрафной, но пробил мимо правой стойки. Алехандро Катена замкнул навес с углового, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

Муньос неплохо пробил по центру ворот с границы штрафной, но Пау Лопес уверенно справился с этим ударом.

"Бетис" ответил ударом Пабло Форнальса со штрафной, но защитник умудрился его заблокировать.

С середины тайма атакующий пыл "Осасуны" погас, поэтому "Бетис" отодвинул игру от своих ворот. Оба тренера произвели ряд замен, но это никак не повлияло на ход игры.

Результат матча закономерен, ведь подопечные Пеллегрини полностью переиграли своего соперника в первом тайме и удержали нужный результат во втором. "Бетис" набрал 12 очков и поднялся в топ-6, а "Осасуна" осталась на 13-й позиции и имеет 7 очков в активе.

7-й тур Примеры

Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"

"Бетис" – "Осасуна" 2:0

Голы: Эззальзули, 19, Кучо, 38

"Бетис": Лопес – Бальерин (Ортис, 77), Гомес, Натан, Родригес – Форнальс (Рикельме, 76), Амрабат, Рока Хунке (Альтимира, 68) – Антони, Кучо, Эззальзули (Руибаль, 56).

"Осасуна": Эррера – Бойомо, Катена, Эррандо (В. Муньос, 46) – Розье (Барха, 83), Монкайола (Осамбела, 83), Торро (Беккер, 46), Гомес (И. Муньос, 66), Бретонес – Будимир, Гарсия.

Предупреждение: Гомес, 63.

