Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон

Getty Images/Global Images Украина. Майк Тайсон и Мухаммед Али

Известный в прошлом боксер Шон Портер выбрал сильнейшего в гипотетическом бою Мухаммед Али – Майк Тайсон.

«Мне действительно трудно ставить против Али, особенно в его расцвете сил. Правильный размер, правильная скорость, правильные рефлексы, все как надо.

Тайсон был жестоким, он как бык, видел красное, когда звучал гонг, но я все равно не думаю, что этого было бы достаточно в бою с Али. Он умел возвращаться в бой, использовал свою скорость, знал дистанцию и возможности соперника», – сказал Портер.

Отметим, что Портер победил Усика в любителях в декабре 2006 года.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua