Тэйлор Фритц: “Только после победы на турнире Grand Slam я смогу думать о других вызовах – например, бороться за звание лучшего в мире”

Пятая ракетка мира пообщался с журналистами на турнире ATP 500 в Токио и рассказал о своих амбициях на будущее



О уверенности в себе после побед над Алькарасом и Зверевым на Кубке Лейвера

“Уже некоторое время я вижу себя способным побеждать сильнейших, если мой теннис работает идеально. Но то, что я одолел Карлоса и Сашу на Кубке Лейвера, дает мне дополнительную дозу уверенности в себе. Это заставляет меня видеть, что я действительно могу это сделать. Конечно, эти победы не произошли на турнире столь важном, как Grand Slam, но там тоже были нервы и давление, и я справился с ними. Ментально для меня очень важно выходить на такие матчи с чувством спокойствия, ведь я уже проходил через это. Это делает задачу легче”.

О главной цели в карьере

“Моя основная цель – выиграть турнир Grand Slam. Я знаю, что могу побеждать лучших, но чтобы стабильно поддерживать их уровень, мне нужен большой успех, который докажет, что я действительно принадлежу к этому кругу. Кроме Джоковича, именно мы с Зверевым сейчас пытаемся дотянуться до уровня Синнера и Алькараса”.

О своих шансах среди круга лучших игроков

“Есть очень мало игроков, которые даже в свой лучший день могут конкурировать с Алькарасом и Синнером. Я работаю очень упорно, чтобы сократить это расстояние. И только если я смогу выиграть турнир Grand Slam, я смогу думать о других вызовах – например, бороться за то, чтобы стать лучшим в мире”.

О проблемах со здоровьем и возвращении на высокий уровень

“Получить травму после Australian Open было большой проблемой, потому что я начал играть с болью из-за этого выработал плохие привычки. Затем пришлось остановиться, на грунте мой уровень был очень низким. Но все изменилось во время травяного сезона – с того момента я снова чувствую, что играю на высоком уровне”.

В полуфинале турнира АТР 500 в Токио Тэйлор Фритц сыграет против своего соотечественника Дженсона Бруксби. В случае успеха, в финале его будет ждать победитель пары Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия).



btu.org.ua