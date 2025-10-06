Таллон Грикспор – после матча против Синнера: “Это не тот способ, которым хочется выигрывать”

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор пообщался с медиа после матча третьего круга на турнире ATP 1000 в Шанхае



Таллон Грикспор вышел в четвертый круг турнира в Шанхае после того, как вторая ракетка мира Янник Синнер не смог доиграть матч из-за сильных судорог и снялся при счете 2:3 в третьем сете. Это была первая победа нидерландца над Синнером после шести поражений подряд. Грикспор подал 17 эйсов, отыграл все шесть брейк-поинтов соперника и сделал два брейка.

– Вы сыграли очень высококачественный матч. Поделитесь своими впечатлениями, хотя, конечно, это не тот способ, которым вы хотели бы победить.

– Да, спасибо. Жаль, что все закончилось таким образом, потому что, на мой взгляд, мы оба показывали очень высокий уровень тенниса. В первом сете мы оба хорошо подавали. Особенно не было шансов на брейк ни на подаче Янника, ни на моей. Он провел очень качественный тай-брейк, сделал несколько эйсов и несколько раз попал четко по линии, поэтому у меня не было много возможностей.

Я очень доволен тем, как держался во втором сете. Мне немного повезло, когда я отыгрался с 0:40 при счете 4:3. Да, это не тот способ, которым хочется выигрывать. Здесь тяжелые условия, я и сам не чувствовал себя достаточно свежим. Но желаю Яннику скорейшего выздоровления и надеюсь, что мы скоро снова увидим его на корте.

– Вы отыграли шесть из шести брейк-поинтов. Это стало ключевым моментом. Расскажите об этом.

– Да, особенно тот гейм при счете 4:3, когда я отыгрался с 0:40. Кажется, я тогда подал два эйса, а в одном розыгрыше мне немного повезло – Янник просто не попал по мячу. Я старался бороться, держаться в игре, делать все возможное и дождаться своего шанса в конце сета. Затем, совершенно неожиданно, мне удалось сделать брейк при счете 5:5, и дальше все пошло в мою пользу. Поэтому я очень доволен своей игрой и с нетерпением жду следующего матча.

– Создавалось впечатление, что когда вы входили в розыгрыш быстрее соперника, ему было непросто брать очки. Вы согласны?

– Да, корт и мячи здесь очень медленные. Мячи похожи на шары для боулинга – они становятся очень тяжелыми, особенно вечером. После нескольких геймов, когда они изнашиваются, практически невозможно пробить сильно. Хотя мы оба те игроки, которые могут это делать, но здесь вечером это сделать очень сложно.

Я чувствовал себя комфортно в розыгрышах против Янника. Мне казалось, что он не может выиграть розыгрыш в один-два удара. Я действительно доволен тем, как справился сегодня.

– После последних недель этот результат особенно важен для вас. Вы чувствовали что-то подобное еще начиная с турнира в Чэнду?

– Американская серия была очень неудачной для меня. Я должен сказать, что, приехав в Азию, я играл лучше в Чэнду и Пекине, но не выиграл ни одного матча. Там мне немного не везло. Я просто пытался продолжать работать, изменить некоторые вещи, ежедневно выкладываться на тренировках и ждать своего шанса.

Я знаю, что мой уровень достаточен, чтобы быть здесь и соревноваться с такими соперниками. Поэтому нужно оставаться уверенным в своей игре, в ментальной и физической подготовке. И да, я просто старался каждый день работать и продолжать идти дальше.

В матче четвертого круга Таллон Грикспор сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро.



