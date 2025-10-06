ЧМ по хоккею. Придуман новый формат и регламент турнира

ФХУ

Международная федерация хоккея (IIHF) анонсировала новый формат чемпионатов мира во всех дивизионах ниже элитного начиная с ЧМ-2027.

Новый формат и регламент коснется и Дивизиона 1A, где выступает сборная Украины.

Во втором по счету дивизионе останется шесть сборных, но они будут поделены на две группы по три команды. Каждая команда проведет по три матча с участником соседней группы, а две лучшие команды каждой группы выйдут в полуфиналы и далее будут бороться за повышение в классе и медали (в классе повышаются две команды).

А худшие команды каждой из двух группы сыграют между собой два матча за выживание.

Больше подробностей IIHF предоставит позже.

ЧМ-2026 в Дивизионе 1A, который пройдет весной, состоится в привычном формате – шесть команд сыграют в один круг, две лучшие поднимаются в элиту, худшая вылетает.

ОФИЦИАЛЬНО. Подтвержден новый турнир для сборных. Украина сыграет

sport.ua