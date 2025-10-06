Connect with us
Футбол

Галисийцы воспользовались удалением. Сельта – Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

    • 5 октября на стадионе "Балаидос" в Виго "Сельта" и "Атлетико" завершили матч 8-го тура испанской Ла Лиги со счётом 1:1.

    Мадридский клуб вышел вперёд на 6-й минуте — автогол на свой счёт записал защитник "Сельты" Карл Старфельт. Ещё до перерыва "Атлетико" остался в меньшинстве после удаления Клемана Лангле.

    Паритет был восстановлен во второй половине встречи: Яго Аспас, вышедший на замену, забил гол и обеспечил "Сельте" ничью.

    Ла Лига. 8-й тур.

    "Сельта" – "Атлетико" Мадрид 1:1

    Голы: Аспас, 68 — Старфельт, 6 (АГ)

    Удаление: Лангле, 40 (вторая жёлтая)

