Connect with us
Футбол

Шахтер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

DAZN

    • UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и мюнхенской "Баварией".

    Читайте такжеНа матч Лиги чемпионов Шахтер – Бавария проданы все билеты

    Казалось бы, в прошлом матче турнира "горняки" добудут важную победу над "ПСВ", но в итоге не получилось – удаление, а затем уверенные 0:2 на табло сменились на грустные 3:2. Впереди у команды Пушича "Бавария", какие бы проблемы не были у мюнхенцев – это очень грозный соперник. Возможна ли сенсация? Какую тактику выберет на поединок Марино? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

    Комментатор: Владимир Зуев

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis