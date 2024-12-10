Брэд Питт: Съёмки завершены, и мне трудно сдержать слёзы

Мы рассказывали, что в дни Гран При Абу-Даби на автодроме Яс-Марина завершились съёмки будущего фильма F1 с Брэдом Питтом в главной роли – новая, во многом уникальная картина выйдет в мировой прокат в июне следующего года.

Брэд Питт сыграл в фильме главную роль, его герой, ветеран Формулы 1 Сонни Хейс, гонщик вымышленной команды APX GP, должен понравиться публике, как и многие другие работы знаменитого американского актёра. Во всяком случае самому Брэду работа над F1 так понравилась, что он бы с радостью продлил съёмочный процесс ещё на год.

«Я проникся огромным уважением и к этим парням, и к возможностям этих машин, и к тому, что могут эти гонщики, – сказал он в интервью Sky Sports. – Это нечто запредельное! Должен сказать, что я получил огромное удовольствие; пожалуй, это было лучшее время моей жизни. Я готов всем этим заниматься ещё целый год!

Но это была наша последняя неделя, в Абу-Даби съёмки завершились, и сейчас мне трудно сдержать слёзы. Вы даже можете увидеть, как взрослый мужчина плачет.

В общем, всё было классно! В фильме мы использовали машины, которые на самом деле машины Формулы 2, но полностью переделанные силами Mercedes, эта команда разработала для них аэродинамический обвес, в основе которого аэродинамика машин Ф1 образца 2023 года.

К работе над фильмом были привлечены очень мощные творческие силы, и было невероятно здорово, что в нашем проекте участвовала Формула 1, и все команды чемпионата очень тепло нас принимали. Помню, что полтора года назад я немного робел, сторонился всех в паддоке, боялся кому-нибудь помешать, но теперь могу сказать: «Мы тут тоже на работе!» Всем нам этот процесс доставлял огромное удовольствие.

Понимаете, идея Джозефа Косински, нашего режиссёра, состояла в том, чтобы усадить всех актёров за руль этих машин, чтобы мы полностью погрузились в атмосферу гоночного уик-энда, чтобы мы сняли самый правдоподобный фильм о гонках, и я думаю, что нам это удалось. Возьму на себя смелость это заявить. Теперь мне будет не хватать и этих машин, и всей этой атмосферы».

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