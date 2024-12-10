Бриедис удивил новостью о будущем Усика в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис и Александр Усик

Известный латвийский экс-боксер Майрис Бриедис поделился мыслями о будущем Александра Усика в боксе.

«Усик устал. У каждого человека есть свой ресурс. Да, он может готовиться, как раньше, но его тело в таком возрасте может сказать уже нет. Так или иначе, я убежден, что реванш против Тайсона Фьюри станет для Усика последним в карьере. Это было бы логично, Усик завершит карьеру», – сказал Бриедис.

Бриедис дал Усику один из самых тяжелых боев в карьере, проиграв решением судей в 2018 году. Недавно Майрис завершил карьеру.

sport.ua