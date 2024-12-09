Наполи потерял лидерство, Ювентус и Милан отстают, Рома проснулась. Итоги 15-го тура Серии А

“Аталанта” на первом месте

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Интер – Парма 3:1

Аталанта – Милан 2:1

Дженоа – Торино 0:0

Ювентус – Болонья 2:2

Рома – Лечче 4:1

Фиорентина – Кальяри 1:0

Эллас Верона – Эмполи 1:4

Венеция – Комо 2:2

Наполи – Лацио 0:1

Монца – Удинезе 1:2

В 15-ом туре Серии А выделялись три очных матча. Хотя оказалось, что один из них был очным разве что в борьбе за шестое место, а второй очным и вовсе не был из-за разницы мест и класса между командами. "Ювентус" и "Милан" отстают. А вот матч "Наполи" – "Лацио" и вправду был очным. И его результат изменил имя лидера лиги впервые после девяти туров.

"Наполи" – "Лацио"

Чувствовалось, что потеря "Наполи" лидерства близка после 1:0, 1:0, 2:0, 0:3, 1:1, 1:0, 1:0 в лиге. Такие результаты намекали на скорое падение. Намекало и поражение в Кубке от "Лацио" в четверг. Хотя и состоялось стопроцентно вторым составом. Антонио Конте надеялся принести в жертву Кубок в пользу лиги, но футбольные боги наказали его.

Матч в Неаполе был иного рода, чем в Кубке. Но похожим на другие матчи "Наполи". Та же проблема – неумение дома превращать огромные проценты владения мячом даже в опасные моменты. Так было и против "Аталанты", и против "Ромы", и против "Лечче". Болезнь известная. Неаполитанцы обычно теряют очки не из-за множества пропущенных, а из-за недостатка забитых.

Проблему признает и Конте, требуя улучшения качества острых передач в атакующей трети поля. "Мы не впервые проводим много времени на половине поля соперника, но не извлекаем из этого достаточно".

Моменты у "везувиани" были. Удар МакТоминея уже в дебюте, отбитый вратарем, удар Ангиссы в стойку. Но и соперник попадал в перекладину. А в итоге нашел длинный пас в контратаке. Нослина, автора хет-трика в четверг. И классный крученый удар Исаксена в дальнюю "девятку", из тех, которые мы привыкли видеть от Хвичи Кварацхелии.

Кварацхелия уже не забивал ни в одном турнире с 30-го октября, Ромелу Лукаку с того времени забил лишь один мяч, Маттео Политано не забивал с сентября. При таком голевом голоде безоговорочно главных атакеров "Наполи" еще и слишком долго удерживал первое место.

"Лацио" в четверг также произвел много изменений в стартовом составе – семь. Но это меньше, чем 11. Капитан Дзакканьи играл. Да и запасные "орлов" в сезоне гораздо эффективнее, немало отличившись и в лиге, и в Лиге Европы. А на контратаках против соперника, который слишком много владеет мячом, "лациале" удобно играть. Из такой игры они выжали максимум.

Они побеждают в Неаполе в лиге в третий раз подряд. На всех полях во всех турнирах не проигрывают "Наполи" в пятый подряд. Против всех на всех полях в лиге побеждают в шести из семи последних матчей, забивают в 21-ом из 22-ух последних во всех турнирах. Они в отличной форме.

Марко Барони очень доволен пройденным экзаменом на взрослость, характером, трудолюбием, и просит лишь сохранять скромность и жертвенность. Конте же считает, что его команда на правильном пути, доминирует, играет агрессивно и сворачивать не должна, несмотря на неминуемые ухабы на дороге. Как это поражение.

"Аталанта" – "Милан"

Сбросила "Наполи" с первого места "Аталанта". Благодаря девятой победе в лиге подряд – повторению клубного рекорда. Усилению рекорда клуба по набранным очкам в Серии А с начала сезона – 33, 12-ой победе в 13-ти последних матчах во всех турнирах. Бергамцы также забили как минимум два мяча в 12-ом домашнем матче лиги подряд. Они шли неуклонно к вершине.

В последних матчах лиги им непросто. Можно сказать, что в последних четырех подряд. Но они выдерживают в трудные моменты, жалят в свои успешные. Явный признак гранда. О способности выиграть Скудетто которого не говорит лишь ленивый. В клубе уже и не очень отбрыкиваются от таких вопросов, лишь устало заявляя, что ныне всего лишь 15-ый тур.

А вот "Милан" не демонстрирует признаки гранда. После 3:0 над "Эмполи" и 6:1 в Кубке над "Сассуоло" впал уж в излишнюю эйфорию. Паулу Фонсека говорил об обретенном балансе, найденном пути, о существенном усилении и упорядочивании обороны. Но первого же теста сильным соперником оборона и команда в целом не выдержала.

Играла оборона "россонери" на самом деле довольно упорядоченно, собранно. Не позволила много "Аталанте". Но в целом отношение "Милана" к матчу выглядело как отношение середняка. Он даже не пытался победить, создал в атаке очень мало. И развалился в решающие моменты, в концовке. Как и в предыдущем матче в Бергамо, проиграл из-за гола в концовке.

Итоговый счет матча по ударам по воротам – 17:6, в створ – 8:2. Причем семь из 17-ти ударов по воротам и пять из восьми – в створ – "Милан" пропустил после 77-ой минуты.

Фонсека при этом обвинял арбитров. Особенно – в голе Де Кетеларе, который в прыжке, как португалец считает, толкнул Эрнандеса. Момент спорный, но вешать на него всех собак недостойно гранда. Также Фонсека говорил о двух пропущенных со "стандартов". Будто это не часть игры. Хотя признал и слишком пассивную игру команды во втором тайме.

Джан Пьеро Гасперини же говорил о полной заслуженности победы своей команды, указывал на статистику матча, хвалил команду за постоянный поиск победного гола и за перекрытие контратак "Милана" в целом.

"Аталанта" выиграла пятый домашний матч лиги подряд. "Милан" же не выиграл восьмой из девяти последних матчей лиги за пределами "Сан Сиро" и пятый из восьми последних матчей лиги на всех полях.

"Ювентус" – "Болонья"

Уже четыре последних очных матча и пять из шести последних завершились вничью. В Турине третий из четырех последних завершился вничью. Также "Ювентус" и "Болонья" – лидеры Серии А в нынешнем сезоне по ничьим в матчах против всех – девять у "бьянконери", семь – у "россоблу". Потому и отстают от лидеров.

Участникам матча в Турине нужно было побеждать, если они хотят догнать убегающих. "Болонья" в последнее время начала побеждать – четыре победы в пяти матчах лиги перед выездом на "Алльянц". А вот "Ювентус" застрял в ничьих. При этом Тьяго Мотта не впадает в панику, говорит, что нужно извлечь уроки и мыслить позитивно. Не заснул ли он?

Команда спала в первые полчаса, отыграв один из своих худших отрезков за последние годы. Лишь с пятью передачам в атакующей трети поля (!!!). Затем провела хорошие 15 минут, второй тайм вновь начала слабо, после 0:2 не сумела перехватить инициативу как следует. Да, в итоге сумела с двух контратак сравнять счет, в том числе на 92-ой минуте. Но для гранда этого мало.

"Юве" еще и спасся от красной карточки при счете 0:0 за фол Калулу сзади. Судейские эксперты объясняют, что Одгар все равно не доставал мяч, и тот летел к вратарю. Объяснение само по себе сомнительное. Да и, даже если так, то Калулу в любом случае должен проверить себя и не позволять себе такие действия.

Четыре подряд ничьи "Ювентуса" во всех турнирах, пять в последних шести матчах, семь в последних девяти. В лиге – три подряд, пять в последних семи матчах, девять в 15-ти, 15 в последних 23-ех. Дома в лиге – пять в последних семи. Рекорд клуба по ничьим в лиге на всех полях в календарном году был установлен еще до этой.

27 очков в 15-ти турах – второй худший старт сезона "Юве" в лиге за последние 14.

Мотта очень доволен характером команды. Но признал, что играть она начала лишь когда стала просто бросать мячи вперед, а не разыгрывать. Тон Коопмейнерс отказался праздновать свой первый гол за "Ювентус", говоря: "Недостаточно хорошо играть лишь 20 минут. Мы должны делать больше". А Винченцо Итальяно ожидаемо жалеет, что его "Болонья" потеряла два очка.

"Интер" и "Фиорентина"

"Интер" и "Фиорентина" не доиграли свой очный матч в 14-ом туре из-за потери сознания Эдоардо Бове. При этом флорентийцы еще и играли в среду в Кубке и вылетели. Тем не менее, сумели отодвинуть боль и нервозность от футбола и страданий партнера по команде в сторону и выиграли матч лиги. Продолжив серию побед в ней до восьми – лучшая их с 1960-го года.

Еще до гола их вратарь Давид Де Хеа отбивал удар в упор. После точного удара Катальди из-за пределов штрафной "фиалки" создали мало. После 50-ой минуты даже не пробивали по воротам. С другой стороны, оставили "Кальяри" без ударов в створ ворот с 12-ой минуты. То есть задачу-минимум выполнили. Еще и без не вышедшего в "старте" лучшего бомбардира Кена.

"Интер" забил первый мяч в матче против новичка лиги даже позже. На 40-ой минуте. До этого бесполезно владея мячом. Матч казался очередным сложным домашним, ведь дома с разницей более одного мяча в лиге чемпион не побеждал с августа, во всех турнирах – со второго октября. А "Парма", замучившая не одного гранда в сезоне, собиралась мучить и этого.

И все же здесь игра была не такой, как во Флоренции. Поскольку "Интер" создавал с первых минут, попадал в стойку, не попадал с пяти метров. Его гол был заслуженным. И красивым, с пяткой. Красивым был также дальний пас в падении ко второму голу в начале второго тайма. Ну а затем можно было позволить себе обменяться голами.

Раффаэле Палладино считает первый тайм своей "Фиорентины" "идеальным". "С мячом и без него". "Нужно было добивать игру". Признает много проблем и ошибок во втором тайме. Но хвалит за командную игру, скромность и жертвенность. Ну а Симоне Индзаги очень доволен игрой подопечных в целом, отмечает их собранность, а также красивые голы.

"Рома"

Наконец-то "Рому" прорвало? Первая разгромная победа с сентября, первая победа вообще с 31-го октября. В самый нужный момент, когда до зоны вылета лишь два очка, и играть нужно практически против прямого конкурента. Клаудио Раньери еще перед матчем заявил, что сезон команды начинается сейчас, и декабрь покажет, из чего она сделана. Что ж, начало положено.

После шести поражений в семи матчах лиги, четырех поражений в ней подряд – антирекордов клуба 16-19 последних лет – одна победа не способна вывести из кризиса. Тем более – дома над скромным "Лечче". Но если побеждать – то так и в такой момент. Да и тот же "Лечче" проиграл с разницей более одного мяча впервые с 21-го октября, то есть не так прост.

"Рома" выглядела гораздо более динамичной. Играла большей частью через центр, с прорывами полузащитников в штрафную соперника. Ранее такого не хватало. Больше комбинировала, больше думала, а не просто забрасывала на Артема Довбика, как ранее. В первом тайме еще не хватало точности, и он завершился 1:1. Но во втором все сложилось.

Следует отметить активную и эффективную игру атакеров центральной оси. Гол и ассист Писилли, два ассиста Эль-Шаарави, гол Салемакерса, гол Коне. Дибала, "фальшивая девятка" в этом матче, не забил, но играл очень активно. Для Довбика, пропускавшего матч из-за болезни, это плохие новости. Без него атака выглядит высвобожденной.

Раньери после сотого матча во главе "Ромы" в трех каденциях был ожидаемо доволен. Говоря прежде всего о борьбе, единоборствах. Но отказался сообщить, сохранится ли такой стартовый состав и далее. А вообще говорит: "Мы даже еще не закладываем первый кирпич фундамента, просто собираем вместе цемент для этого. Мы должны делать больше, но и должны двигаться постепенно".

Другие

В 15-ом туре аутсайдеры не сумели помешать грандам. Их можно оправдать, поскольку играли в гостях. Но и против менее серьезных соперников, в том числе конкурентов в борьбе против вылета, добыто маловато очков.

"Дженоа" не проигрывает в пяти турах подряд. Несмотря на смену тренера посредине. Да и играла не против аутсайдера, а середняка. Но против кризисного "Торино", забывшего как побеждать. И здесь "Торо" как раз был ближе к победе с ударом в каркас ворот, 3:1 по ударам в створ, 10:5 – по воротам в целом.

"Монца" также не победила дома кризисного середняка. Набравшего одно очко в пяти предыдущих матчах лиги. Хотя ведь пробовала с 27:10 по ударам по воротам, 67:33 по владению мячом. Но по ударам в створ выиграла лишь со счетом 4:3. То есть действовала жутко неэффективно. И наивно.

"Венеция" и "Комо" из зоны вылета устроили замечательный матч, по которому достойны остаться в лиге. Но такие нужно использовать для победы. Тем более – после трех очков в восьми турах, четырех в девяти. "Комо" еще и спасся от поражения в самой концовке благодаря ВАР.

Ну а "Верона" и вовсе была вынесена "Эмполи" дома. С 0:3 на 32-ой минуте. Да, "Эмполи" – не аутсайдер, играет прилично в этом сезоне, в среду выбил "Фиорентину" из Кубка в гостях. Но ведь должен был устать там и впасть в эйфорию. А вместо этого разгромил. Веронцы же остались с тремя очками в восьми последних турах. Заезд на базу им не помог.

Лучший игрок тура – Стефан Эль-Шаарави ("Рома"). Два ассиста и постоянное движение

Прорыв тура – "Рома". Начала путь наверх?

Разочарования тура – "Ювентус" и "Милан". Отстают

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Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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