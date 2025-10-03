«Заря» победила «Эпицентр»: обзор матча и статистика

Пятничный вечер в Тернополе стал настоящим футбольным праздником, когда на поле вышли команды «Эпицентр» и «Заря». В этом матче хозяева надеялись прервать свою неудачную серию на домашнем стадионе, в то время как луганчане приехали с ясной целью — победить. Несмотря на все усилия «Эпицентра», игра завершилась победой «Зари» с результатом 2:1. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Первый гол «Зари»: быстрый старт и важное преимущество

Матч начался для луганчан как нельзя лучше. Уже на пятой минуте они вышли вперед благодаря точному голу Андушича. Жуниор Рейс на правом фланге сделал отличный заброс, который Андушич использовал, победив в борьбе с защитником и забив гол с добивания. Каменчане спорили с арбитром, считая, что был фол в борьбе, но гол был засчитан. Это уже третий матч подряд, в котором «Эпицентр» пропускает на старте игры.

Давление» и упущенные моменты «Эпицентра»

После забитого мяча «Заря» продолжала контролировать игру и создавала опасные моменты. На 15-й минуте Будковский не смог пробить головой с хорошей позиции, затем Вантух пробил с линии штрафной, но вратарь «Эпицентра» Билык продемонстрировал отличную реакцию и отбил удар.

Однако «Эпицентр» не оставался в стороне. Каменчане постепенно пришли в себя и начали создавать моменты у ворот соперника. Джеоване получил пространство после обыгрыша Пердута и пробил по воротам, но Сапутин оказался на высоте. Кроме того, удары Сифуентеса и Борячука прошли выше ворот. Несмотря на усилия, «Эпицентр» не мог найти путь к воротам соперника.

Второй гол от Вантуха

На 33-й минуте «Заря» удвоила своё преимущество. Быстрая контратака: Андушич отдал точный пас на Попару, тот, в свою очередь, доставил мяч Вантуху, который мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. «Заря» продолжала доминировать на поле, а «Эпицентр» не мог найти своего шанса.

Анализ второго тайма

Во втором тайме тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк сделал несколько замен, пытаясь переломить ход игры, но до первого опасного момента дело дошло только на 60-й минуте. Попара вышел один на один, но Билык спас свою команду, вытащив мяч из угла ворот.

Однако по ходу матча «Заря» начала отдавать мяч сопернику, и «Эпицентр» активно использовал эту ситуацию. Ключевыми игроками в атаке были Сифуентес и Джеоване, но каждый раз их удары отбивал вратарь гостей.

В конце концов, «Эпицентр» сумел сократить отставание. На 90+4-й минуте Липовуз сделал навес с правого фланга, и Нил, опередив защитников, точно пробил в дальний угол. Финальный свисток зафиксировал победу «Зари» с результатом 2:1.

Статистика матча

Показатель «Эпицентр» «Заря» Удары по воротам 12 10 Удары в створ 5 6 Владелец мячом 52% 48% Оффсайды 3 1 Угловые 4 5 Предупреждения 2 4

Напряженный матч

После победы над «Эпицентром» «Заря» укрепила свои позиции в чемпионате. Это был напряжённый матч, в котором хозяева поля боролись до последнего, но луганчане доказали свою класс и уверенно довели игру до победы. Несмотря на усилия «Эпицентра», их неудача в этом матче стала логичным завершением борьбы с опытным соперником.

Напомним, мы также писали о том, как сыграли Шахтер и Абердин в Лиге Конференций.