Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В субботу, 4 октября 2025 года в 17:00, "Арсенал" будет принимать "Вест Хэм" на "Эмирейтс Стэдиум" в очередном лондонском дерби АПЛ.

"Канониры", которые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками после шести туров, стремятся обойти лидера "Ливерпуль" и продолжить серию без поражений во всех турнирах. Зато "Вест Хэм", находящийся на 19-м месте с минимальным набором очков, переживает сложный период и надеется на стабилизацию под новым тренером Нуно Эшпириту Санту

