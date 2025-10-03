Сюрприз для фанов. Аль-Шейх пообещал большой бой абсолютного чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Турки Аль-Шейх, который организовывает бои в Саудовской Аравии, обещает неожиданный следующий боя для Теренса Кроуфорда.

«Мы с Кроуфордом приготовили большой сюрприз для болельщиков. Сейчас Теренс хочет немного отдохнуть два-три месяца, а потом будет крупное объявление по поводу боя», – сказал Аль-Шейк.

Кроуфорд в сентябре победил Сауля Альвареса и стал первым абсолютным чемпионом в трех разных весовых категориях.

Пока нет данных, в каком весе американец продолжит карьеру.

Лучший боксер в рейтинге Усика. Известно, когда Кроуфорд завершит карьеру

sport.ua