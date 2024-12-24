Фрэмптон пояснил, почему Усик – самый выдающийся боксер в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фрэмптон

Бывший чемпион Карл Фремптон высказался об украинце Александре Усике (23–0, 14 КО) после того, как он победил Тайсона Фьюри (34–2–1, 24 КО) в реванше.

«Если вы посмотрите на его резюме, что он сделал как боксер тяжелого веса. Многие из этих поединков он провел вдали от дома, на чужой территории.

Затем он перешел в супертяжелый вес и сделал то, что сделал, опять же на чужой территории. Этот парень – самый выдающийся, не только среди этого поколения.

Мы часто стесняемся называть бойцов одними из величайших всех времен, пока они еще продолжают карьеру. То, что Усик совершил за 23 поединка, превосходит достижение любого другого боксера в истории. Он уже может быть величайшим всех времен (GOAT)», – написал Фремптон.

sport.ua