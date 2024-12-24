Серия А. Разница между симпатичной, но наивной Фиорентиной и циничным Интером

Разница между поражением и победой

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Серия А. 17-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" – "Удинезе" 1:2

Голы: Кен 8 (пен.) – Лукка 49, Товен 57

"Фиорентина": Де Хеа, Кайоде, Комуццо, Раньери, Гозенс (Паризи 86), Адли (Мандрагора 62), Катальди, Кольпани (Иконе 70), Бельтран (Гудмундссон 62), Соттил (Куаме 70), Кен

"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Кабаселе, Туре (Абанква 46), Эхизибе (Модешту 87), Ловрич, Карлстрем, Эккеленкамп (Атта 67), Земура, Товен (Браво 87), Лукка

Предупреждения: Соттил 5, Куаме 81 – Земура 38, Т. Кристенсен 46, Эхизибе 52, Сава 73, Ловрич 90+4

"Фиорентина" начала барахлить. Из последних шести матчей во всех турнирах выиграла лишь два. В последних трех и вовсе не побеждала. Можно было сказать, что 0:1 в Апеннинском дерби в гостях у Болоньи и 1:1 в Лиге Конференций в гостях у "Витории" Гимарайнш – вряд ли признак кризиса. Но поражение дома от "Удинезе" – сильный признак.

Насколько сильным был соперник? Победа, ничья и шесть поражений в предыдущих восьми матчах во всех турнирах – вряд ли хорошая визитная карточка. Но при все проблемах "Удинезе" начинал матч девятым в лиге. В предыдущих двух гостевых матчах лиги не проиграл. Фриуланцы – всегда серьезный соперник, и их успех – вряд ли сенсация.

Игра была довольно странной. Иногда интересной, живой, с моментами, иногда – совершенно сонной. Жаловаться не хочется, но хотелось бы большего.

Соттил поначалу получил желтую карточку за симуляцию, но ВАР вмешался и побудил назначить пенальти за фол Кристенсена на нем. Кен реализовал пенальти. "Фиорентина" пыталась забить второй, но защитники или вратарь отбивали четко, Лукка головой в ответ немного не попал.

В начале второго тайма Раньери пытался выбить мяч, но вышло ужасно, и Эккеленкамп с фланга выложил в штрафную Лукке. Вскоре Лукка ударом через себя ножницами попал в стойку. А Товен прорвался справа и закрутил в дальний угол. В стойку попадал и Кен, с линии штрафной. Товен бил в прыжке, но Раньери заблокировал.

В концовке удар издали Катальди вратарь гостей Сава перевел в стойку. Он еще и отбивал серьезный удар Иконе. Позволив "Удинезе" выстоять. В равном матче, в котором обе команды создали шансы забить. Вина лежит на "Фиорентине". Ведь в качестве фаворита она должна была установить доминирование. Не смогла.

Второе поражение флорентийцев в лиге подряд. Сразу после восьми побед в том турнире подряд, лучшей серии для клуба с 1960-го года. Ясно, что такая серия когда-то должна была завершиться. Но от этой ясности "фиалкам" не легче. Они начинают сползать вниз. Ныне на пятом месте. "Удинезе" же остается на девятом.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Комо" 2:0

Голы: Аугусто 48, М. Тюрам 90+1

"Интер": Зоммер, Биссек (Де Фрай 74), А. Бастони, Аугусто, Думфриз, Барелла (Зелински 74), Чалханоглу, Мхитарян (Фраттези 89), Димарко (Бьюкенен 80), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Тареми 90)

"Комо": Рейна, Гольданига, Доссена, Кемпф (Барба 74), Ван дер Бремпт, Серхи Роберто (Б. Коне 66), Да Кунья, Фадера (Черри 88), Пас, Стрефецца (Кутроне 65), Белотти (Маццителли 74)

Предупреждения: Биссек 24, М. Тюрам 90+2 – Да Кунья 64, Маццителли 87

В этом и разница между циничным чемпионом и просто симпатичной командой. В четверг "Интер" победил дома в Кубке этот же "Удинезе" на классе, без яркой игры, но с солидностью и способностью воспользоваться решающими моментами. В понедельник в лиге дома "нерадзурри" сыграли в том же стиле и добыли точно тот же результат против победителя "Ромы".

"Победитель "Ромы" в наши дни – вряд ли уважаемое звание. Тем более, что "Комо" сделал это дома против отвратительной выездной команды. Хотя и в гостях подопечные Сеска Фабрегаса играют не так плохо – две ничьи в двух предыдущих матчах, победа над "Аталантой" еще в сентябре. Но "Интер" оказался им не по зубам. Он хладнокровно добыл нужный результат.

По воротам миланцы били более чем в два раза больше (17:8), владели мячом почти в два раза больше. Но долго не выглядели сносящей все командой. "Комо" оборонялся довольно комфортно. Первый сейв совершил как раз Ян Зоммер – от удара Паса из-за пределов штрафной. Думфриз пытался ответить, но не попал в ворота метров с 13-ти.

В начале второго тайма гранду все же удалось добавить. Чалханоглу подал угловой, Аугусто замкнул головой. Карлос забил и в предыдущем туре – в 6:0 в гостях у "Лацио". Хотя на этот раз так легко не было. Тот же Аугусто спас от 1:1, перехватив у Гольданиги. Опасный был момент, мяч от бразильца мог срикошетить и в его ворота.

"Интер" не собирался выкладываться в этом матче. Как раз Зоммер отбил удар Паса из штрафной, Кутроне головой пробил неточно. Но ведь сделал гранд все, что требовалось. Не пропустил и даже забил еще. Тюрам прорвался вперед и пробил Рейну мощным ударом в ближний угол. 12-ый гол Маркуса в сезоне в лиге.

Очень важное подтверждение 6:0 против "Лацио". Без пропущенных. Очень важное продолжение серии – девять побед и две ничьи в последних 11-ти матчах лиги. Дома выходит не так блестяще, как в гостях с 3:0, 5:0, 6:0 в трех последних матчах на выезде в Серии А. Но три очка и матч без пропущенных – достаточное удовлетворение.

Чемпион на третьем месте по набранным очкам и на первом по потерянным. "Комо" на 16-ом в нынешней турнирной таблице при равенстве матчей со всеми конкурентами в борьбе против вылета.

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