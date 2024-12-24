Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

Украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО) одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри (34–1–2, 24 КО).

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Бой-реванш был невероятно сложным и прошел все 12 раундов.

Победителем стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112!

Украинец сохранил у себя титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).

Комментатор поединка Владимир Кобельков порадовал телезрителей несколькими перлами:

О-о-у! Какая тройка! Добрый вечер, я диспетчер!

О-о-у! С левой точно в черешню! Александр Усик!

Точно в пузо! Вскочил угол Фьюри. Да сядьте, только пятый раунд.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу в Эр-Рияде. Видео боя

ВИДЕО. С левой – в черешню! Мультфильм: как Усик устроил Фьюри добрый вечер

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