Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.
Украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО) одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри (34–1–2, 24 КО).
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Бой-реванш был невероятно сложным и прошел все 12 раундов.
Победителем стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112!
Украинец сохранил у себя титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).
Комментатор поединка Владимир Кобельков порадовал телезрителей несколькими перлами:
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу в Эр-Рияде. Видео боя
ВИДЕО. С левой – в черешню! Мультфильм: как Усик устроил Фьюри добрый вечер