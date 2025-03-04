Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами. Конор считает, что Майк Тайсон в прайме сумел бы победить Виталия Кличко.
– Деонтей Уайлдер или Даниэль Дюбуа?
– Деонтей Уайлдер
– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?
– Фрэнк Бруно
– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Виталий Кличко?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Джордж Фрейзер?
– Джордж Фрейзер
Ранее бывший чемпион мира Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко.