Усик пригласил Лунина, Зинченко и Шевченко в Лондон. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО).

18 июля в Лондоне состоится особый благотворительный ужин фонда «Usyk Foundation» в поддержку Украины.

«Среди гостей – известные деятели Украины, Великобритании и мира. Лидеры бизнеса, культуры, медиа и благотворительных организаций соберутся вместе, чтобы пообщаться, объединить усилия и внести вклад в важное дело.

Собранные средства будут направлены на восстановление жилья для украинских семей, пострадавших от войны. «Gala Dinner» – одно из ключевых событий вокруг предстоящего боя Александра Усика, а также мощная платформа для нетворкинга и единства», – сообщили на странице фонда.

Приглашение получили президент УАФ Андрей Шевченко, защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и многие другие.

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sport.ua