Стало известно, почему польские пограничники надевали на Усика наручники

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Польские пограничники дали объяснение тому факту, что на украинского чемпиона по боксу Александра Усика при задержании в аэропорту Кракова были надеты наручники.

Майор пограничной службы Яцек Михаловски в комментарии изданию Dziennik Polski пояснил, что Александр Усик и еще один мужчина были сняты с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров.

«Они не захотели выходить на посадку, когда их вызвала служба безопасности аэропорта, поэтому нас вызвали, чтобы разобраться с этим вопросом», – рассказал пограничник.

Михаловски также пояснил, что использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин.

«Одевание наручников было связано с позами мужчин — они оба много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому надевание наручников было полностью мерой предосторожности. В офисных помещениях снятие наручников произошло немедленно», – пояснил Михаловски.

Ранее сообщалось, что ситуация в аэропорту Кракова с участием Александра Усика стала международным скандалом.

sport.ua